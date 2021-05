ROAD TO #EURO2021 | Borsino Nazionale: le ultime in vista degli Europei

NAZIONALE – Manca sempre meno al via di Euro 2021 e l’Italia, avendo saltato gli ultimi Mondiali del 2018 in Russia, ha grande nostalgia di queste sfide. La competizione sarà itinerante e si svolgeranno attraverso tutto il continente...

NAZIONALE - Manca sempre meno al via di Euro 2021 e l'Italia, avendo saltato gli ultimi Mondiali del 2018 in Russia, ha grande nostalgia di queste sfide. La competizione sarà itinerante e si svolgeranno attraverso tutto il continente per la prima volta nei 60 anni della competizione, con 11 città ospitanti. Finale e semifinali, due gare degli ottavi, tre della fase a gironi a Londra , Inghilterra: Wembley Stadium. Sei gare della fase a gironi, un quarto di finale a San Pietroburgo , Russia: Saint Petersburg Stadium. Tre gare della fase a gironi, un quarto di finale a Baku , Azerbaigian, Olimpiya Stadionu; a Monaco , Germania, Football Arena München; a Roma , Italia, Olimpico. Tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale ad Amsterdam , Olanda, Johan Cruijff ArenA; a Bucarest , Romania, Arena Nationala; a Budapest , Ungheria, Ferenc Puskás Stadium; a Copenhagen , Danimarca, Parken Stadium; a Glasgow , Scozia, Hampden Park; a Siviglia , Spagna, Estadio La Cartuja Sevilla.

LE ULTIME SULLA NAZIONALE - Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo aver vinto la Champions League. "E’ incredibile quello che è successo stasera. Vincere la Champions è una emozione unica che non puoi spiegare. Non ci credevo al fischio finale di aver vinto la coppa. Tanti sacrifici in campo alla fine ripagati con la vittoria. Adesso questo mio entusiasmo lo porterò in nazionale e all’Europeo". Jorginho sì Candida ora ad essere vero trascinatore della squadra di Roberto mancini, all'interno di un centro campo dalla qualità altissima, a cui si aggiungono infatti Verratti e Barella.