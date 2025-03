Rivoluzione Milan, Tuttosport: “Paratici porta Conte”

Con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham come nuovo direttore sportivo del Milan, si aprirebbe la possibilità di vedere Conte in rossonero

In questi giorni sono entrati nel vivo i colloqui di Giorgio Furlani , alla ricerca del nuovo direttore sportivo . L'ad del Milan ha parlato nei giorni scorsi con Fabio Paratici , che al momento è favorito su Igli Tare e Tony D'Amico .

A tal proposito, oggi Tuttosport in prima pagina titola così: " Paratici porta Conte al Milan ". Con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham come nuovo direttore sportivo rossonero, infatti, si aprirebbe la possibilità di portare a Milano l'attuale tecnico del Napoli .

i due hanno lavorato insieme a Torino e al Tottenham e un suo arrivo sarebbe un'ipotesi concreta in caso di addio al club azzurro. Paratici nel frattempo sta studiando il modo migliore per lasciarsi in buoni rapporti con Daniel Levy, patron degli Spurs, che gli è stato molto vicino durante il periodo della squalifica, che scadrà a fine giugno. Intanto c'è un annuncio da brividi sul Milan e Conte...