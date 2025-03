Di Marzio: “Furlani ha incontrato nei giorni scorsi Paratici e Tare”

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan in ottica futura. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Gianluca Di Marzio che ha detto: "Milan? Furlani ha incontrato nei giorni scorsi Paratici e Tare. Non c'è una scelta già definita. Si continuerà a vagliare pro e contro dei vari candidati: si andrà ancora un po' per le lunghe. Penso a dopo Pasqua. Se la scelta fosse già definita, il nuovo dirigente sarebbe a lavoro, ma nessuna ha avuto la garanzia di un accordo".