Milan-Conte, annuncio da brividi! Poco fa la rivelazione: “Pare che…” | News

Il futuro della panchina del Milan continua a essere un argomento bollente in casa rossonera. Di giorno in giorno si rincorrono indiscrezioni, ipotesi e news di ogni tipo. E dopo una stagione travagliata con un finale ancora tutto da scrivere, i vertici rossoneri stanno già iniziando a gettare le basi per un nuovo progetto tecnico. In questo senso, Giorgio Furlani ha in mano le chiavi del nuovo Milan che nascerà nei prossimi mesi.