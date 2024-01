Rivera ricorda Riva: “Persona seria, che tirava fuori il meglio dagli altri”

Gianni Rivera (ex Milan) ha detto la sua e ricordato un grande del nostro calcio come Gigi Riva. Si parla di due ex compagni di nazionale che hanno vissuto insieme dei momenti indimenticabili e di livello elevatissimo per il nostro paese. Ricordiamo che erano presenti e protagonisti nel corso della partita del secolo, giocata contro la Germania nel 1970.