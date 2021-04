Ritrovare Leao per la volata finale: Pioli all’assalto della Champions

Le ultime novità sulla situazione in casa rossonera. Il Milan e il suo allenatore, Stefano Pioli, puntano dritti alla Champions League.

Redazione Il Milanista

MILANO - Parte oggi il rush finale per la corsa Champions. Solo 8 giornate al termine e ormai "pochi" punti a disposizione per raggiungere l'obiettivo prefissato. Un piazzamento obbligatorio quello che il Mila deve raggiungere e per farlo avrà bisogno anche del suo attaccante portoghese, spesso in ombra in questa stagione, ma con lampi di grande qualità: Rafael Leao. Come riportato dalla redazione di Opta, dal suo esordio in Serie A nel 2019/20, Rafael Leão ha segnato cinque gol da subentrato in campionato, più di ogni altro giocatore del Milan (segue Ante Rebic a quattro).

LE PAROLE DI PELLEGATTI: ATTENZIONE PER IL SECONDO POSTO - Attenzione e concentrazione per mantenere il secondo posto sono infatti le parole chiave del giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni: "Indubbiamente questo differente cammino tra casa e trasferta appare più preoccupante ora che il Milan, in lotta per conservare il secondo posto, deve affrontare Genoa e Sassuolo. Avversarie che, nella scorsa stagione, hanno lasciato un punto ai rossoneri rispetto ai sei a disposizione, vittoria dei rossoblù e pareggio degli emiliani. Risultati che, insieme al deficitario cammino a San Siro, devono stimolare i giocatori di Pioli alla massima attenzione e concentrazione. In questa lotta finale, la minima incertezza verrebbe pagata cara in una giornata di campionato che vede le sfide roventi, come Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. Il Milan deve approfittare insomma delle partite giocate nel suo stadio, amico da sempre, ma non negli ultimi mesi!"

PUNTARE SU LEAO - Con Ibrahimovic assente e squalificato per una giornata, il Millan punta proprio su Leao per proseguire la sua corsa in Champions League. "Dobbiamo attaccare con più convinzione - ha detto Pioli in conferenza stampa - sono contento della crescita di Leao, si vede nella volontà che mette dentro la partita". Pioli si affida dunque alla squadra più verde del campionato e a un centravanti di scorta - Leao, appunto - di diciassette anni più giovane di Ibrahimovic.