Andiamo a vedere i risultati del weekend per le formazioni giovanili rossonere. Ecco il comunicato ufficiale del Milan

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale in merito ai risultati delle squadre rossonere giovanili nell'ultimo weekend: “Obiettivo Semifinale centrato, sia per l'U16 di Abate che per l'U15 di Bertuzzo. La prima supera il Monza 1-0 e certifica il passaggio del turno dopo il 4-2 dell'andata. Vittoria anche per l'U15, che batte il Frosinone 3-2 e bissa il successo per 3-1 della gara d'andata. Per l'U16 in Semifinale ci sarà il Vicenza (con ritorno in casa), per l'U15 impegno contro la Roma, con gara d'andata al Vismara. In entrambi i casi primo calcio d'inizio il prossimo 12 giugno. Non sbaglia l'U15 Femminile, che supera 4-0 il Sassuolo nel 5° turno della Fase Interregionale, pareggio invece per l'U17. Vince anche la Primavera Femminile, che supera il Sassuolo nella gara d'andata dei Quarti di Finale”.