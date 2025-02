Milan, i risultati del Settore Giovanile nell’ultimo weekend

Stasera la squadra di Conceicao affronterà il Feyenoordin Champions League. Nell'ultimo weekend, invece, sono state molte le formazioni del Settore Giovanile rossonero a scendere in campo. Dalla Primavera agli Under 9, infatti, tante categorie sono state protagoniste. E il sito ufficiale del Milan, quindi, ha fatto un riepilogo dei risultati. Andiamo, perciò, a vedere i dettagli: "È stato un fine settimana ricco di partite per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con diversi risultati importanti. Cominciamo dal triplo successo esterno di Under 16, Under 15 e Under 13 sul campo della Cremonese, tre vittorie con altrettanti clean sheet che muovono le classifiche di categoria. Belle affermazioni anche per Under 18 (a Bologna) e Under 17, in casa sul Mantova, mentre cadono in casa le due formazioni Primavera, maschile e femminile, e l'Under 17 femminile nella prima giornata della fase interregionale.