Milan News – Addio Conceicao? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

Calciomercato Milan, news su Conceicao.

E' già tempo di valutazioni e di riflessioni per il Milan nei confronti di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, arrivato a dicembre, ha firmato un accordo con il club rossonero fino al 2026. Ma nel contratto di Conceicao è presente una particolare clausola in favore del Milan grazie alla quale il club rossonero può rescindere con l'allenatore ex Porto a giugno 2025 senza dovergli pagare lo stipendio fino appunto a giugno 2026. Insomma, il Milan si è lasciato una via di fuga sicura, in caso di bisogno.

A parte il gran successo in Supercoppa, i risultati ottenuti da Conceicao sono stati ancora altalenanti, soprattutto in termini di prestazioni della sua squadra. In più, la sua gestione dura non sarebbe particolarmente gradita a parte dello spogliatoio rossonero. E c'è anche chi sussurra che il rapporto tra Conceicao e Ibrahimovic non sia poi così idilliaco, soprattutto dopo il calciomercato invernale. Ibra ha infatti messo con le spalle al muro il tecnico, sottolineando che ora ha a disposizione due squadre. Tradotto: noi il nostro l'abbiamo fatto, adesso tu devi portare risultati, altrimenti hai fallito.

Conceicao dunque è chiamato a centrare gli obiettivi del Milan dopo un mercato di gennaio importante e fatto su misura per lui. E gli obiettivi sono rappresentati da un bel cammino in Champions League (con la sconfitta contro il Feyenoord che non è piaciuta ai piani alti del club) e soprattutto la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Per tutti questi motivi, pensare a un divorzio a fine stagione non è utopia, anzi. Ad esempio anche il noto giornalista Riccardo Trevisani, in diretta a Pressing, ha sottolineato: "Per me a giugno Conceiçao saluterà e non sarà più l'allenatore del Milan". Ma allora, chi potrebbe arrivare al posto di Conceicao? Sulla lista rossonera ci sarebbero già diversi nomi, tra possibili sorprese e anche suggestioni clamorose. Andiamo dunque a sfogliare questa lista nome per nome, dall'allenatore più lontano a quello più probabile <<<