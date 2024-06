Riscassi: “Donnarumma può rivincere il titolo di best player ad Euro24”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista di Rai Sport Andrea Riscassi che sulla nazionale ha detto: "Era preventivabile finisse così, che vincessimo la prima per poi perdere contro la Spagna anche se si poteva giocare meglio”.

Ancora le sue parole

“La partita contro la Croazia s'è decisa nel finale, però l'Italia mi è sembrata ben messa in campo soprattutto nel primo tempo. Alla lunga la squadra sembrava faticasse un po', ma tutto sommato l'Italia sta facendo un buon percorso, il nostro era un girone duro. Mi ha sorpreso in positivo Donnarumma, se arriviamo in fondo può rivincere il titolo di miglior giocatore del torneo come nel 2021”.