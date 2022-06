Gattuso: “Razzista io? Ma se al Napoli ho preso Bakayoko!”

Com'era accaduto al Tottenham, anche al Valencia una parte dei tifosi si è schierata contro l'assunzione di Rino Gattuso

Il motivo? Una frase che risale ai tempi del Milan, definita razzista, per la quale il tecnico calabrese si è stufato di dare spiegazioni: "La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui - le sue parole a La Gazzetta dello Sport - è ora di darsi una calmata. Allora cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo.