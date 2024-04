Milan, il rinnovo di Maignan non è solo una questione di ingaggio

Il Milan continua i colloqui con il portiere francese per il rinnovo: ma Magic Mike, oltre all'aumento dell'ingaggio, vuole altre garanzie

Lorenzo Focolari Redattore 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 14:24)

Il Milan in queste settimane dovrà pianificare il prossimo futuro, tra scelta del tecnico e strategie di calciomercato. Una delle priorità però sarà anche la gestione delle trattative per i rinnovi dei big della rosa.

Tra questi, c'è Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza nel 2026 (come Theo Hernandez). I colloqui tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore vanno avanti da un po', ma non ci sono stati passi avanti. Il francese infatti vorrebbe un aumento importante dell'ingaggio.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport però, non sarà solo una questione di soldi. Le ambizioni e le dimensioni del progetto del Milan saranno fondamentali nella scelta di Maignan per il suo futuro. E come per il suo compagno di squadra e di nazionale Theo Hernandez, il Bayern resta alla finestra.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.