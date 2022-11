Rinnovo Leao, questione rimandata dopo il Mondiale: cosa non farà il Milan

La questione legata al rinnovo del contratto di Rafael Leao è rimandata a dopo il Mondiale. Ecco quello che non farà il Milan

Redazione Il Milanista

Domani pomeriggio il Milansfiderà in casa la Fiorentina, per l’ultima partita dell’anno prima della pausa per i Mondiali. Da tempo in casa Milan si parla dell’attesissimo rinnovo di contratto diRafael Leao. L’obiettivo della società meneghina era di trovare un accordo prima della partenza per il Mondiale, ma questo non è avvenuto. La questione è davvero tanto ingarbugliata e i tempi si allungano di conseguenza. La questione viene rimandata così ad anno nuovo, con la manifestazione iridata che farà da spartiacque.

Il Mondiale in Qatar sarà molto importante per Rafael Leao. Il portoghese avrà infatti la possibilità di mettersi in mostra e di giocare al fianco di mostri del calcio, come Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Se l’attaccante dovesse mettere in campo delle prestazioni eccellenti, allora aumenterebbe anche il valore del suo cartellino. Questa vetrina potrebbe essere importante per attirare l’attenzione dei top club europei.

Se le preteste del giocatore dovessero divenire insostenibili, la società sarebbe disposta a valutare le sostanziose offerte giunte per il portoghese. La politica di Maldini e Massara è chiara da tempo: nessun giocatore è davvero incedibile e nessuno può fare richieste assurde al Club. Ciò che è certo è che il Milan non ripeterà i noti casi di addii a parametro zero. I dirigenti rossoneri faranno del tutto per convincere il giocatore a restare in Italia, ma se non dovessero riuscirci allora sarebbero pronti a cederlo per una cifra che potrebbe arrivare a 100 milioni.