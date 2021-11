Milan, la rinascita rossonera è nelle mani di Ibrahimovic

Il Milan deve tornare a vincere in campionato. L’attacco rossonero è tutto nelle mani dell'eterno Ibrahimovic.

Redazione Il Milanista

Domani sera andrà in scena la sfida tra Milan e Genoa. I rossoneri hanno l’occasione di espugnare il Marassi e tornare alla vittoria. L’obiettivo degli uomini di Pioli è far dimenticare le due sconfitte in campionato e tornare a racimolare punti preziosi. Il Napoli viaggia in solitaria con ben 35 punti. I partenopei non sono distanti, ma bisogna rimanere ancorati agli azzurri se si vuole gareggiare per il titolo. Sono sempre più vicini anche i neroazzurri, complice la vittoria sul Venezia.

Nella partita di Marassi di domani sera il Milan farà ancora affidamento a Ibrahimovic. L’attaccante è il miglior marcatore rossonero. In questo inizio di stagione ha collezionato 8 presenze in Serie A, condite da 5 gol e 2 assist. In Champions League sono 3 le partite giocate, ma nessuna rete messa a segno. Nonostante i 40 anni appena compiti, lo svedese risulta fondamentale nella squadra rossonera. Soltanto nelle ultime 6 giornate di campionato ha realizzato 4 gol. Le statistiche dicono che il numero 11 segna ogni 93 minuti. Mister Pioli non può fare a meno di lui e anche domani sera gli affiderà il reparto d’attacco.

Gli altri attaccanti presenti in rosa non sono decisivi come lo è lo svedese. Dietro di lui troviamo Rafael Leao, con 14 presenze in Seria A, 4 reti e 1 assist. In Champions League ha realizzato 1 gol e 1 assist in 4 partite ufficiali. Dunque diminuiscono notevolmente i gol rispetto alle partite giocate. Ante Rebic è fermo a quota 1 gol in Serie A, con 9 partite e 2 assist. Migliora la statistica in Europa, con 1 gol in 2 presenze. Brahimi Diaz ha collezionato 3 gol quest’anno, ma non segna da settembre.

L’attacco rossonero ha bisogno di un sostegno per lo svedese, complice il recente infortunio di Giroud. Anche il francese, nonostante i 4 gol, non sembra dare le certezze necessarie. Se il Milan vuole puntare allo scudetto e ottenere grandi risultati in Europa, ha bisogno di rinforzi in attacco. Per ora i diavoli devono sperare in un’ottima annata di Ibrahimovic. Nonostante l’età, l’attaccante potrebbe ancora fare la differenza.