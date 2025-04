Milan, la ricerca del ds continua: corsa a due Tare-D’Amico

Saltato l'accordo con Paratici, Furlani prosegue il casting per la ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan: sono due i nomi in ballo

Questa stagione si deve ancora concludere, ma inevitabilmente il bilancio per il Milan sarà negativo . Per questo il club sta già ragionando sul futuro e la prima scelta da fare è quella del nuovo direttore sportivo . Il prescelto sembrava essere Fabio Paratici , ma poi tutto è saltato .

Il dirigente ex Juve è ancora squalificato e fino al 20 luglio avrebbe avuto un'operatività limitata, motivo per cui Giorgio Furlani ha scelto di cambiare strada. L'ad rossonero quindi continuerà il casting per il nuovo ds, con cui ricostruire la squadra della prossima stagione.