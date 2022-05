Montolivo: «Questo Milan la gioconda di Pioli. Tonali è un perno»

Montolivo ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan di Stefano Pioli. Le parole dell’ex rossonero alla Gazzetta dello Sport.

Redazione Il Milanista

Riccardo Montolivo ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan di Stefano Pioli. Le parole dell’ex centrocampista rossonero alla Gazzetta dello Sport.

PIOLI COME ANCELOTTI – «La gestione e l’empatia che Pioli è riuscito a creare con la squadra e l’ambiente sono fantastiche. E poi ha una grande gestione del gruppo, coinvolge tutti, non mi risulta ci siano scontenti e questo è il più grande successo per un allenatore. È uno dei tecnici più moderni in Serie A.»

È LUI IL TOP PLAYER – «Assolutamente si, questo Milan è il suo capolavoro, la sua Gioconda. Straordinaria la continuità che ha saputo dare in questi due anni e mezzo. A Coverciano spiegano che per essere un buon allenatore bisogna saper migliorare tecnicamente ed economicamente la rosa, giocare bene ed ottenere risultati. Lui ci è riuscito.»

TONALI – «Deve essere considerato un perno ed un punto di riferimento. Sandro per presenza e personalità non può non essere protagonista in Nazionale.»

GIOCATORE PIÙ SORPRENDENTE – «Un solo nome è difficile. Forse, in assoluto, Leao. In A sposta gli equilibri e cambia le partite. Un altro capolavoro di Pioli e del giocatore stesso.»

Riccardo Montolivo ex rossonero era un calciatore duttile, ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, spaziando dal regista davanti alla difesa all'interno di centrocampo e al trequartista, ruolo affidatogli specialmente ad inizio carriera ma che dichiarò di non gradire. Dotato di buon fisico, una buona tecnica individuale e buona visione di gioco, era abile nell'effettuare lanci, passaggi lunghi e passaggi corti smarcanti per i suoi compagni di squadra; possedeva anche un buon tiro dalla lunga distanza.