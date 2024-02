Rennes, Theate: “A Milano ci andiamo con l’obiettivo di vincere”

Giovedì sera andrà in scena Milan-Rennes e i francesi lanciano la sfida. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Theate (ex Bologna) ha parlato dei rossoneri e della partita alle porte. Per il belga: “A Milano ci andiamo con l’obiettivo di dare il massimo, per vincere. Non ci nascondiamo”. Tra i più temuti, ovviamente, Leao e Giroud. L’attacco del Milan, per la sua prolificità, fa paura a molti. Ancora Theate: “Giroud è fortissimo di testa, da numero nove in area rimane uno dei migliori al Mondo. Leao per le sue caratteristiche è tra i top tre mondiali”. Da ex Bologna, però, Theate sarà certamente in grado di guidare i compagni nel tentativo di fermare il tridente rossonero, anche a San Siro.