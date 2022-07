Il presidente del Lille ne è certo: “R. Sanches? Il suo futuro non sarà qui”

Il futuro di Renato Sanches è destinato a tenere banco ancora per diverso tempo. Il centrocampista di proprietà del Lille è l'indiziato numero uno sia per la mediana del Milan che per quella del PSG. Tutte e due le squadre vogliono a tutti i costi il portoghese . Ma solo una potrà averlo e sfruttarne appieno le potenzialità. La decisione finale sulla prossima destinazione di Renato Sanches terrà ancora per diversi giorni tutti col fiato sospeso . E, ad esserne sicuro più di tutti, è proprio il numero del club transalpino, Olivier Letang.

Il presidente del Lille forse - anzi, quasi sicuramente - saprà già quale sarà il prossimo club ad accogliere l'ex Bayer Monaco. Ma non ha nessuna intenzione di svelarne anticipatamente i dettagli. Ciononostante, Olivier Letang è intervenuto in conferenza stampa e ha svelato qualche dettaglio estremamente succulento e chiarificatore sul futuro del proprio calciatore - ancora per poco. Qui di seguito vi riportiamo, amici cari de IlMilanista, le sue dichiarazioni a tal proposito. Di seguito le parole del presidente del Lille Olivier Letang: "Renato ha due ottime possibilità, due club molto grandi e con un blasone unico. Se attualmente è ancora con noi è perché non siamo ancora riusciti a raggiungere un accordo con i club interessati. Renato sta per partire, in quale club non so e mantengo l’informazione riservata. Quel che è sicuro è che sarà Parigi o Milano".