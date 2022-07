Dal Portogallo: Renato Sanches ad un passo dal Paris Saint Germain

Il sogno di mercato rossonero è sempre stato Renato Sanches. Il centrocampista classe 97' era stato designato per prendere il post dell' uscente Franck Kessie, volato a giugno alla corte di Xavi. Per diversi mesi è trapelato che la prossima squadra di Renato Sanches sarebbe stata il Milan, che prima di tutte le altre si era mossa per il suo ingaggio. Più fonti giornalistiche avevano dato per fatto questo affare, ma in realtà abbiamo visto che lo scenario si è rivelato differente.