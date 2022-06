Renato Sanches si avvicina al PSG? Spunta la rivelazione dell’amico!

Colpo che però tarda ad arrivare. E le motivazioni sono presto svelate . Da una parte infatti vi sono i mancati rinnovi di Maldini e Massara, i due uomini mercato di questo Milan. E finché il tandem non viene riconfermato, il mercato non può andare avanti . Rimane bloccato, niente da fare.

Dall'altra invece, vi è il (forte, fortissimo) interesse da parte del PSG sul portoghese. Già, i parigini hanno svelato il loro gradimento per l'ex Bayern proprio in questo weekend e non intendono mollare la presa. I campioni di Francia hanno l'idea di rivoluzionare la mediana, tramite acquisti (ma anche cessioni) ad effetto. E Renato Sanches fa proprio al caso loro. Il classe 1997 cerca l'occasione della vita, quella del salto di qualità definitivo: centrale la Champions ma non solo. Essere titolare, fondamentale e perno della sua prossima squadra. Non come con i bavaresi.