Milan, Reijnders è il nuovo innesto a centrocampo: conosciamolo meglio

Il centrocampista olandese, arrivato dall'AZ Alkmaar, è il colpo di mercato più recente del Milan: questo è l'andamento della sua carriera

Redazione Il Milanista

Continuano i nuovi arrivi in casa rossonera. L'ultimo in ordine di tempo è stato Tijjani Reijnders. Conosciamolo meglio con l'approfondimento del sito ufficiale del Milan: "Visione di gioco, fisicità, personalità e molto altro ancora. Quelle appena citate sono solo alcune delle caratteristiche principali di Tijjani Reijnders, quinto innesto del calciomercato rossonero, pronto a rinforzare ulteriormente la zona di metà campo agli ordini di Mister Pioli. Alto 1,85m e destro di piede, il classe '98 olandese - nato a Zwolle il 29 luglio - abbina tecnica e sostanza, ed è dotato di un'ottima conclusione dalla distanza, così come di un buon tempismo negli inserimenti. La sua abilità nel ricoprire con qualità diversi ruoli in campo - prevalentemente centrocampista centrale, ma è stato impiegato anche da mediano e da trequartista - lo rende inoltre un jolly prezioso per lo scacchiere rossonero.

Reijnders è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, il PEC Zwolle, con cui - dopo una lunga trafila nel settore giovanile e due parentesi tra Twente e CSV'28 - ha esordito in Eredivisie nell'agosto 2017, subentrando nei minuti conclusivi nella vittoria per 4-2 sul Roda JC. A pochi giorni di distanza dal suo debutto in massima serie, Tijjani passa all'AZ Alkmaar, che lo acquista e lo aggrega inizialmente alla squadra riserve - conosciuta con il nome di Jong AZ Alkmaar e militante nella seconda divisione olandese. Dopo 92 presenze totali, impreziosite da 19 reti e 13 assist, e una nuova esperienza in prestito - all'RKC Waalwijk - arriva l'affermazione con la Prima Squadra dell'AZ Alkmaar, con cui si mette in mostra nel panorama europeo.

Con i Kaaskoppen, Tijjani disputa due stagioni in costante crescita, fino a brillare definitivamente nell'annata sportiva appena conclusa. La prima esultanza in Eredivisie è datata 19 settembre 2021, quando realizza il gol del momentaneo 2-2 sul campo dell'Heracles Almelo, mentre per la prima doppietta è sufficiente attendere fine anno, in occasione della finale Play-off contro il Vitesse - valida per il piazzamento europeo e chiusa sul 6-1 nella gara di ritorno. Numerose prestazioni di alto livello hanno accompagnato le sue ben 54 gare tra campionato e coppe nella stagione 2022/23. Insostituibile, dunque, ma anche trascinatore: le 7 marcature e i 12 passaggi vincenti per i compagni hanno contribuito al sorprendente cammino dell'AZ, concluso al quarto posto in campionato e in semifinale di Conference League. Il suo timbro contro il West Ham al London Stadium non si è rivelato sufficiente per raggiungere l'ultimo atto della manifestazione, ma il percorso di Reijnders e compagni, capaci di eliminare anche la Lazio agli Ottavi, resta di assoluto valore.

Il nativo di Zwolle è stato inoltre inserito nella Top XI dell'ultima Eredivisie, campionato in cui si è imposto come primatista per percentuale di passaggi riusciti (83%) negli ultimi 30 metri. Un'altra statistica lo ha visto protagonista: suo il numero più alto di dribbling riusciti tra i mediani di tutta Europa nel corso della passata stagione. Rappresentare il proprio paese a livello internazionale è l'obiettivo di tutti i calciatori professionisti, e fin qui Reijnders è stato coinvolto in alcune sfide con la selezione Under 20 dell'Olanda. Recente, invece, la prima chiamata nella Nazionale maggiore dei Paesi Bassi, arrivata in occasione della Final Four di Nations League durante il mese di maggio 2023. Un buon percorso con il Milan non potrà che aumentare le sue chance di esordire anche con i The Oranje di Koeman. Benvenuto Tijjani!".