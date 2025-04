Albertosi: “Se il Milan vincesse la Coppa Italia, confermerei Conceiçao”

Enrico Albertosi è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato del Milan che ha vinto in Coppa Italia con l'inter

Enrico Albertosi ha parlato a MilanNews.it in merito al Milan e alla Coppa Italia.

Per lei è segnato l'addio di Sergio Conceiçao?:

"Io invece lo confermerei, se vincesse la Coppa Italia. Sarebbero due trofei in una stagione, chi vince due trofei in una stagione? E poi io sto vedendo un gioco, un metodo. E non si può pensare di risolvere le cose cambiando ogni anno allenatore, serve continuità".