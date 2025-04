Calciomercato Milan – Poco fa l’annuncio da brividi: “Vuole tornare!” / News

Non c’è solo da scegliere il prossimo direttore sportivo e il nuovo allenatore: in casa Milan tiene sempre banco anche – e soprattutto – il calciomercato. Le ultime indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore raccontano infatti di un’estate che si preannuncia bollente per i rossoneri, pronti a stravolgere la rosa in vista della nuova stagione. Si parla di cambiamenti profondi, con tanti volti noti destinati all’addio e nuovi innesti che arriveranno a rinforzare praticamente ogni reparto.