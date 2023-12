Reichart (CEO Superlega): “Il monopolio UEFA è finito, il calcio è libero”

Bernd Reichart , CEO della Superlega , ha commentato a caldo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore della sua nuova competizione calcistica. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

" Abbiamo ottenuto il diritto a competere. Il monopolio della UEFA è finito, il calcio è LIBERO . Adesso i club non riceveranno più minacce e sanzioni. Sono tutti liberi di decidere il proprio futuro". Qui il post X con la sentenza.

"Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le regole FIFA e UEFA sull'approvazione preventiva delle competizioni interclub come la Super League, sono contrarie a EuLaw"

