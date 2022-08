Ante Rebic è stato nominato MVP di Milan vs Udinese

“I primi due gol in rossonero Ante Rebić li aveva segnati all'Udinese, nel gennaio 2020, facendo esplodere San Siro al termine di una rimonta palpitante. Per aprire la nuova stagione, l'attaccante croato ha deciso di ripetersi contro lo stesso avversario: due reti da rapace d'area per firmare il primo successo della stagione del Milan. Marcature che gli sono valse un meritatissimo premio di MVP al termine di Milan-Udinese. Con quasi i due terzi delle preferenze espresse dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, Ante ha preceduto gli altri due goleador di giornata, Brahim Díaz e Theo Hernández”.