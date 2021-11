Grana Ante Rebic: il croato rientrerà con l’anno nuovo

Ante Rebic è ai box e a quanto pare ne avrà per un bel po'. Dovrebbe rientrare solo nel 2022 a partire da gennaio.

Il Milan è reduce dalla sconfitta il campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nella gara del Franchi di Firenze, la squadra viola ha battuto per 4-3 i rossoneri di Stefano Pioli. Per il Milan le notizie brutte non sono però finite. Dall'infermeria arrivano infatti delle ultime che non sono buone. Il giocatore croato Ante Rebic, out contro la Fiorentina, dovrà stare ai box per diverso tempo.