Verso Real Madrid-Milan: Rodrygo recuperato, Courtois ancora out

Questa sera alle ore 21:00 il Milan di Paulo Fonseca farà visita al Santiago Bernabeu per affrontare i campioni in carica di questa Champions League, ovvero il Real Madrid di Ancelotti. La gara sarà valida per la quarta giornata a girone unico e i rossoneri vorranno aggiudicarsi i tre punti, dopo le due sconfitte e la vittoria ottenuta contro il Brugge.

Come viene riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, oggi Ancelotti potrà di nuovo fare affidamento su Rodrygo che è un'arma in più per i rossoneri. Diversamente non ci sarà il portiere Thibaut Courtois, uno dei migliori al mondo. Al suo posto è già pronto Lunin che già nella scorsa stagione ah dimostrato di essere un portiere di livello.