Ravezzani: “La differenza tra Zirkzee e Leao è questa qui…”

"Nel pareggio del Milan c'è una responsabilità dell'allenatore. Il Milan gioca una partita eccellente, ma perde per una scelta di Pioli. Fa entrare Terracciano, che palesemente non è in grado di recitare la parte che gli viene richiesta. Torniamo sulla politica del mercato del Milan. Furlani ha detto che stanno bene in difesa: Zirkzee ha fatto il bello e il cattivo tempo contro Kjaer. Gabbia fa il suo. Il Milan ha bisogno di rinforzarsi in difesa. Nota di merito a Leao: ha avuto guizzi che fanno sperare, ma non basta. O Rafa è il fuoriclasse che tutti aspettiamo, ma non deve essere intermittente. Parliamo ad esempio di Zirkzee: ieri ha giocato meglio di Leao e non è valutato quanto lui. La differenza tra un grande attaccante e non: il primo ti regge l'attacco, come ha fatto Joshua. Leao lo fa ancora troppo poco".