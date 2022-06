Ravezzani: “Maldini e Cardinale delusi l’uno dell’altro, ma avanti insieme”

“Facciamo il punto sul Milan. Singer e Gerry Cardinale sono delusi dal comportamento di Paolo Maldini. Dal canto suo Maldini è deluso da silenzio di Singer. Andranno avanti per forza di cose (paura di mandarlo via e debolezza del club verso unico simbolo rossonero). Tuttavia non è un bel modo per iniziare la nuova stagione. Peccato”. Queste le parole attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter dal quale ha parlato il giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani in merito al Milan.