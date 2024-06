Ravezzani: “Con Conte al Napoli, il Milan farà un doppio campionato”

In questa estate di mercato si sono già mossi tanti allenatori e sono cambiate diverse panchine. A Napoli è arrivato Antonio Conte, che molti tifosi rossoneri avrebbero voluto per il dopo Pioli. A Milanello invece sta per arrivare Paulo Fonseca, che a breve sarà ufficialmente il nuovo tecnico del Milan. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è espresso su queste scelte attraverso un tweet.