Ravezzani: “Milan su Gimenez già in estate, ma è successo questo…”

In questi giorni di mercato il Milan sta cercando in tutti i modi di chiudere per Santiago Gimenez del Feyenoord. Il messicano viene considerato infatti il rinforzo ideale per il reparto offensivo rossonero e come colui che potrà risolvere il problema dei gol.

Sull’interesse per Gimenez: "Gimenez diceva in estate che gli piaceva il Milan e che aveva avuto l'ultimo giorno di mercato un'offerta dal Milan, ma per il Feyenoord era troppo bassa. Non puoi arrivare all'ultimo giorno con un'offerta troppo bassa. Non si può fare una grande squadra facendo l'economo, con un'offerta da saldo. Una società come il Milan non può lavorare così". Intanto il Milan prosegue i contatti per cercare di prendere il messicano <<<