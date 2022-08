MILAN NEWS | Arriva l’ ufficialità di un rinnovo, ed ora occhio alla prima

Ecco per voi tutte le principali notizie della mattinata nella consueta rassegna stampa

Fikayo Tomori e il Milan si giurano amore e fedeltà. Il centrale inglese classe 1997 ha detto sì alla proposta di rinnovo presentata dal club rossonero, che ha messo sul piatto un prolungamento , con rispettivo adeguamento fino al 2027, due anni in più rispetto alla scadenza dell’accordo.

Esordio

Oggi alle ore 18:30 i rossoneri affronteranno in casa i friulani allenati da Sottil. Sarà una gara speciale per tutti, si tratta della prima con il tricolore sul petto, ma soprattutto sarà un match dal gusto particolare per Charles De Ketelaere il quale farà probabilmente il suo esordio ufficiale a San Siro.