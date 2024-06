Euro 2024 – Raspadori: “Sono ambizioso e voglio la mia occasione”

In conferenza stampa ha parlato poco fa Giacomo Raspadori che ha detto: “Come mi sto giocando il 33% di possibilità di giocare? Al massimo, come tutti i giocatori che sono qui. Il nostro obiettivo è cercare di mettere in difficoltà il mister nelle scelte allenandoci al meglio. Ognuno si allena al massimo e vuole la sua occasione".