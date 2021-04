Raspadori, il Sassuolo se lo gode e fissa il prezzo: Maldini per la “vendetta”

MILANO – Quella di ieri sarà una serata che difficilmente dimenticherà. Giacomo Raspadori, come un buon vecchio Berardi qualunque, ieri si è letteralmente mangiato il Milan. Subentra al 64esimo minuto e prima la pareggia con una zampata...

MILANO - Quella di ieri sarà una serata che difficilmente dimenticherà. Giacomo Raspadori, come un buon vecchio Berardi qualunque , ieri si è letteralmente mangiato il Milan. Subentra al 64esimo minuto e prima la pareggia con una zampata vincente che batte sul tempo difensori rossoneri e Donnarumma. Poi la ribalta definitivamente con un controllo a seguire che mette fuori gioco la marcatura di Tomori, prima di battere a rete dove Donnarumma può solo guardare. Insomma, una serata straordinaria per il talento del Sassuolo e della Nazionale. 'Giacomo Raspadori - scrive 'Opta' - è il 1° giocatore a segnare una doppietta da subentrato contro il Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)'.

IL SASSUOLO SE LO GODE (E ANCHE LA NAZIONALE) - L'Italia ha forse quindi trovato un nuovo talento, le cui gesta certo, non si ammirano per la prima volta ieri. Il prezzo fissato dal Sassuolo per il classe 2000 è di 15/20 milioni di euro, ma può salire ancora da qui a fine stagione. Lui, tra l'altro, ama sognare in grande. "Ho il cuore che va a mille, era molto importante per la squadra. Giocando aiuta a far crescere la malizia come attaccante. La zona Europa? Ci crediamo dall'inizio, non siamo mai morti" - ha detto a fine partita, lasciando dunque la porta aperta addirittura a raggiungere la Roma, settima, che al momento copre l'ultimo piazzamento europeo disponibile.