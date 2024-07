Rapid Vienna-Milan 1-1: la prima di Fonseca è un pari, a segno Florenzi

Il Rapid parte subito forte. Al 7' infatti Seidl, perso dalla difesa del Milan, colpisce il palo a Sportiello battuto. Un minuto dopo è ancora il centrocampista austriaco a penetrare in area e a lasciar partire un diagonale che non esce di molto. I rossoneri, in formazione sperimentale e con tanti assenti, col passare dei minuti cercano di trovare automatismi nella manovra. Il primo sussulto del Milan arriva al 20' con la combinazione tra Liberali e Chukwueze, col nigeriano che mette in mezzo per Colombo, anticipato dal portiere. Gli austriaci sono più avanti e si vede, con iniziative che arrivano nell'area rossonera, pur senza esito. Al 40' però Sportiello deve sporcarsi i guanti sulla conclusione di Schaub, deviata in angolo. La prima frazione si chiude senza altri squilli, con il predominio del Rapid, che ha maggiore freschezza e gamba. La notizia più lieta per Fonseca è l'intraprendenza del giovane Liberali.

Come previsto, per la ripresa Fonseca stravolge la squadra con 11 cambi. Questa la formazione: Torriani; Bakoune, Kalulu, Tomori, Jimenez; Bennacer, Florenzi; Cuenca, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Maldini. Al 5' ancora Rapid pericoloso: bel cross dalla sinistra, Tomori lo sporca in acrobazia e Beljo di testa mette alto. Al 7' è Saelemaekers a suonare la carica con un'iniziativa personale con cui supera in slalom gli avversari ed entra in area, ma viene chiuso in angolo. In prevalenza però sono i padroni di casa a fare la partita, con cambi mirati e programmati in vista degli imminenti impegni ufficiali. Ma al primo tiro in porta, il Milan va in vantaggio: Bennacer innesca sulla sinistra Maldini, che mette in mezzo per Florenzi che con un inserimento perfetto fulmina il portiere avversario. Al 54' è 1-0 per i rossoneri. Il Rapid risponde con una bella azione che porta al tiro Auer, ma Torriani è molto bravo a distendersi e a mettere in angolo. Gli austriaci premono alla ricerca del pari. All'80' bell'azione rossonera con Saelemaekers atterrato in area: sarebbe un rigore clamoroso, ma l'arbitro non se ne avvede. Il Rapid preme e nel finale pareggia. Bel cross dalla destra di Oswald e Demir, lasciato colpevolmente solo in area, realizza l'1-1. Il Milan, in attesa dei nazionali e dei nuovi acquisti, deve ancora lavorare. Si è visto qualcosa dei concetti portati da Fonseca, soprattutto nella costruzione dal basso, ma ci sono ancora molte cose da fare. Il lavoro è lungo.