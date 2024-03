Ranking UEFA: l’Italia resta ben salda alla prima posizione

Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, con 17.713 punti l'Italia è fermamente solida al primo posto. Segue la Germania a quota 16.356 punti con tre squadre ancora in corsa, avendo perso Lipsia e Friburgo. L'Inghilterra è terza con 16.250 punti, mentre sono più staccate Francia e Spagna. Ricordiamo che il primo posto garantirebbe il quinto slot per la prossima Champions League e l'Italia potrebbe conoscere tale esito già alla fine dei quarti di finale.