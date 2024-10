Ranieri: “Scudetto? Napoli partito bene, mi pare la squadra messa meglio”

In esclusiva a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato Claudio Ranieri che ha detto: "Le uniche due che non hanno cambiato sono Inter e Atalanta , tutte le altre hanno cambiato. Il Napoli è partito bene, mi sembra la squadra messa meglio”.

Ancora le sue parole

“Conte giustamente dice che non deve vincere il campionato, ma creare una squadra forte per i prossimi anni. Intanto però sta veleggiando in testa alla classifica. Oltre a vincere, il suo obiettivo è costruire un certo tipo di mentalità. Mi ha colpito anche una dichiarazione di Gasperini riguardo Zaniolo: ha detto che deve calarsi nella mentalità dell'Atalanta. Parole che la dicono lunga su quello che costruiscono questi tipi di allenatori, a me piacciono molto".