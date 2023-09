Ranieri: “Complimenti al Milan, non ci sta girando giusto niente”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato ieri dopo la sconfitta contro il Milan. Sentite tutte le sue parole...

Al termine della partita persa ieri contro il Milan ha parlato Claudio Ranieri che ha detto: “Questa sconfitta è stata un peccato, abbiamo preso gol su un calcio d’angolo. Si vedeva che ne avevano attirati fuori due per poi passare la palla in area di rigore, è stato un peccato. Sono errori che poi paghi perché dall’altra parte ci sono giocatori che da soli riescono ad inventare delle situazioni. Tu puoi prevedere tutto, come giocano, come cerchi di fermarli e ripartire, ma poi gli imprevisti… Complimenti a loro”.

Sull’atteggiamento combattivo — “È quello che chiedo ai miei giocatori ovunque io sia stato: si lotta fino alla fine e dopo se sono stati più forti gli avversari si fanno i complimenti, così come io ho fatto i complimenti a Pioli. Non ci stanno andando bene le cose ma noi non molliamo”.

