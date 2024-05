Ranieri: “Troppo timidi nel primo tempo, ci hanno battuto in contropiede”

Ieri sera al termine della sfida tra Milan e Cagliari l’allenatore dei sardi Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara della 36esima giornata di Serie A.

Sulla partita: "Siamo stati troppo timidi nel primo tempo: abbiamo fatto bene la fase difensiva, meno in attacco, anche se in due contropiedi fare l'assist fatto bene... Credo che il Cagliari abbia fatto quello che doveva fare. Nel secondo tempo ci siamo un po' allungati per impensierirli di più e loro ci hanno battuto in contropiede".