Raimondi: “Ibrahimovic, rinnovo a ribasso. Romagnoli rinnovo difficile”

Ecco le parole ai microfoni di SportMediaset di Claudio Raimondi sulla questione mercato e sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Redazione Il Milanista

Non c'è solo il campo. Infatti in questi giorni il club rossonero sta valutando molti aspetti legati ai rinnovi della formazione di Stefano Pioli: come il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic o l'arrivo di Botman. Senza dimenticare il sempre più sicuro addio di Franck Kessié a fine anno.

A fare il punto della situazione contrattuale di Casa Milan è intervenuto ai microfoni di SportMediaset.it il noto giornalista Claudio Raimondi. Ecco le sue parole:

SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC - "L’idea su Ibra è quella di proseguire un’altra stagione con uno stipendio però inferiore. La proposta del club è attorno ai 3 milioni di euro come parte fissa, più una parte variabile legata al numero di presenze e gol. Una scelta lecita per tutelarsi dati i numerosi problemi fisici dell’attaccante. Lo svedese deciderà se accettare o meno nel mese di aprile, dopo i playoff mondiali della Svezia".

FUTURO KESSIE' E ROMAGNOLI - "Kessie è sempre più lontano e non arriva nessun segnale di riavvicinamento. L’ivoriano lascerà quasi sicuramente il Milan a parametro zero. Stesso discorso anche per capitan Romagnoli. Se dovesse arrivare Botman e con il recupero di Kjaer, vedrebbe ridursi il suo spazio, e ad oggi il rinnovo sembra qualcosa di impossibile".

QUESTIONI PRESTITI - "Bakayoko, al momento in prestito per due anni dal Chelsea, potrebbe rientrare in estate a Londra vista la sua deludente annata. Brahim invece potrebbe essere riscattato anzitempo, e quindi in estate. Senza aspettare il 2023. Molto positivo l’impatto di Florenzi, ma la crescita di Kalulu e il fatto che abbia più di 30 anni sono aspetti che non giocano a suo favore. Infine, pare che Junior Messias abbia una chance per convincere i dirigenti rossoneri a versare 5 milioni e mezzo nelle casse del Crotone".