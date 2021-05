Ragazzi, vi presento Mike

Ecco chi è Mike Maignan, nuovo portiere del Milan

La sua avventura calcistica inizia al Paris Saint Germain, formazione con cui conclude tutta la trafila del settore giovanile, fino ad approdare in prima squadra, quando sulla panchina parigina siede Laurent Blanc e tra i pali il titolare è Salvatore Sirigu. Non trova la gioia del debutto e sceglie di trasferirsi al Lille nell'estate 2015. Nel nord della Francia resta per 6 stagioni, fino a quella appena conclusa trionfalmente con la vittoria del campionato. Una stagione che per Mike è stata quella della definitiva consacrazione, anche se sul suo talento nessuno ha mai adombrato alcun dubbio: 48 presenze stagionali e soli 38 gol subiti in tutte le competizioni (23 in Ligue 1, 0.6 di media a partita). 21 i clean sheets in campionato, record dei top-5 campionati europei davanti a portieri come Ederson, Oblak, Courtois e Navas. E tra i portieri con almeno tre presenze in Ligue 1, Mike Maignan è il secondo per percentuale di parate: 79%, meno solo di Keylor Navas (80%).