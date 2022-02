Milan: Rafael Leao eletto MVP del mese di gennaio dai tifosi

Rafael Leao , esterno rossonero è stato eletto come MVP del mese di Gennaio dai tifosi del Milan, prestazioni autorevoli per il lusitano.

L' esterno rossonero, Rafael Leao è stato nominato dai tifosi MVP del mese di febbraio. Il lusitano è tornato in campo il 6 febbraio dopo un guaio fisico. Nella sfida contro la Roma il ragazzo ha trovato subito la via del goal, due assist invece contro il Venezia ed infine di nuovo in goal contro Spezia e Genoa. Nelle cinque gara giocate di questo 2022, Rafael ha costantemente mostrato un rendimento eccellente, di partita in partita la sua crescita e la sua costanza sono sempre più evidenti. 5 sono le presenze totali per Rafa a gennaio, 305 minuti , conditi da 3 goal e 2 assist. 14 titi, ben 9 nello specchio, 7 in Serie A. Solo Abraham e Immobile, hanno effettuato più tiri in porta di Rafa a gennaio (9).