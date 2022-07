Radu e l’errore imperdonabile: “Bisogna rialzarsi e lavorare più duramente”

I nerazzurri disputavano al Dall’Ara il recupero del match contro gli uomini di Sinisa, rinviato qualche mese prima. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio ma subisce il pari dei rossoblù. Nel finale poi arriva l’episodio decisivo dell’incontro, e forse dell’intero campionato. Il portiere dell’Inter, Ionut Radu , che sostituiva Handanovic in quel match, si fa scivolare la palla via dai piedi dopo un retropassaggio e regala il pallone a Sansone.

L’attaccante del Bologna sigla il 2-1 e la gara finisce così. Da quel momento l’Inter non riuscirà più ad agganciare i rossoneri in classifica. Un errore che ha pesato molto psicologicamente sull’estremo difensore classe ’97, come lui stesso ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Dopo l’errore in Bologna-Inter ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir Handanovic: il giorno dopo mi disse che quell’errore mi avrebbe fatto crescere”.