CorSport: nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Moncada e l’ag. Rabiot

I rossoneri valutano prospetti da inserire in rosa, non solo per l'attacco ma anche per il centrocampo. L'ultimo nome finito nel taccuino della dirigenza rossonera è Adrien Rabiot, calciatore che milita nella Juventus. Nei giorni scorsi, ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c'è stato un incontro tra Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan e Veronique, mamma-manager del giocatore. L'obiettivo è stato quello di capire la fattibilità di una possibile operazione. Rabiot, infatti, potrebbe non accettare l'offerta di rinnovo della Vecchia Signora e in quel caso i rossoneri avrebbero il via libera. Nei prossimi giorni, il francese potrebbe dunque chiarire la posizione sul proprio futuro.