Rabiot saluta i tifosi: “Voglio ringraziarvi, arrivederci e buona fortuna”

Adrien Rabiot, ormai ex centrocampista della Juventus, ha voluto salutare attraverso i propri canali social tutti i tifosi bianconeri che lo hanno sostenuto nei cinque anni a Torino. Il ragazzo andrà via dai bianconeri come svincolato ed è alla ricerca di un nuovo club. Sono molte le squadre che si sarebbero interessate a Rabiot, tra cui anche il Milan di Fonseca.