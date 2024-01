R. Sorrentino: “Tra Conte e Napoli c’è distanza. Abbiamo parlato di Milan”

Roberto Sorrentino, tecnico e papà del portiere Stefano, è intervenuto a "Club Napoli All News" in onda su Teleclub Italia...

Roberto Sorrentino, tecnico e papà del portiere Stefano, è intervenuto a "Club Napoli All News" in onda su Teleclub Italia e ha parlato anche di Antonio Conte, con cui è stato immortalato qualche giorno fa in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione di Torino-Napoli. Ecco le sue parole riportate da tuttonapoli.net: "Con Conte si è parlato certamente del Napoli anche perché lo rivedo ogni anno. Con Antonio c’è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per 4 stagioni alla Juventus.

Una piazza come Napoli per lui è importante. Per quello che ho percepito, qualche contatto c’è stato, però c’è distanza per le situazioni che ci sono a Castelvolturno rispetto a quelle cui era abituato lui. Se abbiamo parlato di Milan? Direi proprio di sì…".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.