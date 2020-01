Qui SPAL: via Kurtic e Moncini, arriva Dabo dalla Fiorentina

Le ultime notizie da casa SPAL

MILANO – Secondo quanto confermato dal tecnico Semplici, la SPAL contro il Milan in Coppa Italia potrebbe già presentare alcune novità di mercato: “Con la società e il direttore dovremo lavorare per migliorare la squadra. Avremmo potuto avere una classifica migliore. Kurtic? Con la sua cessione e quella di Moncini abbiamo incassato qualcosa per fare mercato. Da domani (oggi, ndr) ci sarà Dabo, con la società stiamo cercando di allestire una squadra più competitiva”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live