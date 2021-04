Qui Milanello – Si rivede Calabria

Ecco il report della seduta odierna dei rossoneri

MILANO - Dopo la sofferta vittoria contro il Genoa di sabato scorso, il Milan mercoledì pomeriggio, alle ore 18.30 affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Per il prossimo turno di Serie A l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha designato il fischietto di Macerata Juan Luca Sacchi alla partita con il Milan. Diversa invece la situazione con i neroverdi che hanno incontrato il maceratese già una volta: nella sconfitta interna contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Sacchi sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Cecconi, il IV uomo Aureliano. Al Var ci sarà Massa con Preti come suo assistente.

" Rossoneri divisi tra palestra e campo in vista dell'infrasettimanale di mercoledì a San Siro

Squadra di nuovo a Milanello questa mattina per l'allenamento in preparazione di Milan-Sassuolo, in programma mercoledì 21 aprile a San Siro alle ore 18.30. Presenti all’allenamento Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.