Qui Juventus, il report di ieri: bianconeri subito al lavoro

MILANO – (fonte: juventus.com) Archiviata la partita di Verona, la Juve si è immediatamente messa al lavoro per preparare al massimo i prossimi impegni all’orizzonte. Giovedì sera a San Siro i bianconeri sono attesi dall’andata della semifinale di Coppa Italia con il Milan, mentre domenica pomeriggio si torna all’Allianz Stadium, per la sfida di campionato con il Brescia.

Come di consueto nei post-partita, la squadra ha lavorato divisa in due: scarico per chi ha giocato al "Bentegodi" e lavoro in campo per il resto del gruppo.