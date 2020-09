Le ultime notizie da casa Crotone

MILANO – A tre giorni di distanza dall’esordio casalingo in campionato, previsto per domenica alle ore 18 allo Scida, il Crotone ha svolto ieri una seduta mattina al centro sportivo in vista del match contro il Milan. La sessione è stata dedicata, dopo l’attivazione, al lavoro tattico. In chiusura, forza in palestra. Vulic si è aggregato ai compagni.